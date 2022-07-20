Ежегодно практика приема обращений граждан через сеть Интернет получает все большее распространение, упрощая процедуру получения документов...

Ежегодно практика приема обращений граждан через сеть Интернет получает все большее распространение, упрощая процедуру получения документов.Для того чтобы получить государственную услугу по линии МВД России, необходимо пройти процедуру регистрации на сайте https://www.gosuslugi.ru. В дальнейшем, при необходимости получения другой услуги, повторная регистрация на Едином портале не требуется, так как срок действия полученного доступа не ограничен.Предоставлять заявление в бумажном виде не требуется.После подачи заявления пользователю предоставляется возможность наблюдать за ходом исполнения и состоянием своего обращения, а после получения сообщения о готовности услуги следует обратиться в подразделение органов внутренних дел.Гражданин может подать заявку на получение необходимой услуги, выбрав для себя наиболее удобное время и дату. При использовании Единого портала государственных услуг и муниципальных услуг, осуществляемых подразделениями МВД России, размер государственной пошлины уменьшается на 30%.В разделе «Государственные услуги» на сайте УВД по ВАО вы найдете ответы на все интересующие вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию услугами.Пресс-группа УВД по ВАО