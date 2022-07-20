Оперативники обнаружили похищенный отечественный автомобиль и вернули его законному владельцу.

В начале июля текущего года сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Владимиру в ходе оперативных мероприятий задержали на территории областного центра двоих 19-летних местных жителей, причастных к совершению кражи автотранспорта.Установлено, что месяцем ранее сообщники, взломав замок зажигания, совершили кражу автомобиля «ВАЗ» с улицы Кирова в городе Владимире. По словам молодых людей, отечественной легковушкой они планировали пользоваться в личных целях.Причиненный 65-летнему собственнику материальный ущерб составил порядка 40 000 рублей.Впоследствии похищенный автомобиль оперативники обнаружили на территории Судогодского района и вернули законному владельцу.В настоящее время следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.