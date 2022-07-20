Мэрия уже занимается организацией торжеств, принимая средства спонсоров на проведение мероприятий.

День города Владимира планируют отпраздновать 27 августа. Мэрия уже занимается организацией торжеств, принимая помощь спонсоров на проведение мероприятий. Областной столице исполнится 1032 года.Напомним, в прошлом году мероприятия прошли 11 сентября в очном, но урезанном из-за коронавируса формате. На сей раз программа также будет зависеть от суточного прироста инфицированных. В 2020 году праздник отменили из-за пандемии.Добавим, что Роспотребнадзор вновь рекомендовал пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями вернуться к соблюдению масочного режима.