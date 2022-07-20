По факту дорожного происшествия сотрудниками полиции возбуждено административное расследование.

Дорожно – транспортное происшествие с участием городского автобуса и трех автомобилей произошло сегодня, 20 июля, на улице Мостостроевской в городе Владимире.По предварительной информации, в 10.00 водитель автобуса «Мерседес», 1987 г.р., двигаясь в сторону улицы Верхняя Дуброва, допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ», под управлением водителя 1988 г.р. После чего грузовой автомобиль столкнулся с легковым автомобилем «Шкода», за рулем которого находился водитель 1977 г.р. и автомобилем «ДАФ» с полуприцепом.В результате ДТП пострадали водитель и кондуктор автобуса, трое пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства, а также водитель автомобиля «ГАЗ». Всем оказана медицинская помощь на месте.По факту дорожного происшествия сотрудниками полиции возбуждено административное расследование.