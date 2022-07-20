На ремонт административно-хозяйственного блока и малой спортивной арены стадиона «Торпедо» выделено 7,5 миллиона рублей. На эти деньги просчитают проект строительства трибун с навесами и

На ремонт административно-хозяйственного блока и малой спортивной арены стадиона «Торпедо» выделено 7,5 миллиона рублей. На эти деньги просчитают проект строительства трибун с навесами и раздевалок с душем и туалетом. Об этом сообщает региональный департамент спорта. Малая арена – единственное в области футбольное поле с подогревом, на нем можно проводить занятия и соревнования круглогодично. Сейчас на