По факту автокатастрофы проводится административное расследование.

Во Владимире на улице Мостостроевской произошло массовое ДТП. Столкнулись городской автобус и три автомобиля.В УМВД по Владимирской области редакции «33Live.Ru» пояснили, что в 10 утра 34-летний водитель «Мерседеса», двигаясь в сторону Верхней Дубровы, врезался в «ГАЗ», под управлением водителя 1988 года рождения. Грузовик въехал в «Шкоду» под управлением 45-летнего мужчины и «ДАФ» с полуприцепом.В результате аварии пострадали водитель и кондуктор автобуса, а также трое пассажиров, находившихся в салоне. Водителю автомобиля «ГАЗ» также потребовалась помощь медиков.По факту автокатастрофы проводится административное расследование.