Водитель автомобиля в нарушение правил дорожного движения, при повороте налево вне перекрестка, не уступил дорогу встречному транспортному средству и совершил столкновение с мотоциклом...

Следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП в результате которого погиб человек.Установлено, что водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», двигаясь от улицы 3-й Песчаной в направлении Хорошёвского шоссе, в нарушение правил дорожного движения, а именно, при повороте налево вне перекрестка, не уступил дорогу встречному транспортному средству и совершил столкновение с мотоциклом «BMW», который двигался по улице Куусинена от Хорошёвского шоссе в направление улицы 3–я Песчаная. От полученных травм мотоциклист скончался на месте ДТП.Также установлено, что виновник дорожно-транспортного происшествия в текущем году двадцать шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.По данному факту следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-28