Сотрудники полиции ОМВД России по районам Проспект Вернадского и Крылатское г. Москвы задержали 2 приезжих мужчин по подозрению в противоправном деянии

В полицию поступила информация, что на улице Крылатская, у входа в парк, с ранением головы лежит мужчина.Незамедлительно информация была передана всем нарядам полиции, работающим в системе единой дислокации.Предварительно установлено, что между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины, после чего скрылся.Пострадавший, 35-летний мужчина, нарядом скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение.В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали двух мужчин, подозреваемых в противоправном деянии.Предмет, из которого предположительно произведены выстрелы, изъят и направлен на экспертизу.В настоящее время задержанные доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве