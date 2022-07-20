В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в распространении наркотических средств на территории столицы...

«Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ГУНК МВД России изъяли из незаконного оборота наркотическое средство», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Полицейским поступила информация о том, что 31-летняя жительница Московской области может быть причастна к распространению наркотических средств на территории столицы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории района Бибирево задержали данную гражданку. В ходе личного досмотра у нее в сумке были обнаружены свертки с веществом неизвестного происхождения. Также сотрудники обнаружили тайник-закладку, которую успела сделать злоумышленница.В этом же районе был задержан 48-летний мужчина, который приобрел данное вещество. Получив координаты тайника, он отправился по адресу и забрал закладку, после чего был задержан полицейскими.У обоих злоумышленников в общей сложности изъяли 99 свертков. Согласно проведенному исследованию части изъятого, массой более 100 граммов, материал содержит в своем составе производное N-метилэфедрона.При проведении обыска по месту жительства гражданки обнаружен и изъят контейнер с остатками неизвестного вещества, пакеты, лента-скотч, магниты и электронные весы. Изъятое направлено на экспертизу.Следствием ОМВД России по району Бибирево г. Москвы в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемая заключена под стражу.Следствием этого же района в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29