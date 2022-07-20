Злоумышленник вступил в телефонную переписку с женщиной, представившись её знакомым. В ходе общения, он сообщил, что серьезно болен и ему нужны деньги на лечение...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.Предварительно установлено, что 39-летний злоумышленник вступил в телефонную переписку с 43-летней женщиной, представившись её знакомым. В ходе общения, он сообщил, что серьезно болен и ему нужны деньги на лечение. Введенная в заблуждение гражданка перечислила ему сначала денежные средства в размере 530 тысяч рублей, а затем 600 тысяч наличным при встрече передал её сын. Так как он не знал, как выглядит друг потерпевшей, никаких подозрений незнакомец у него не вызвал.После того, как злоумышленник перестал выходить на связь, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.Материальный ущерб составил свыше 1 миллиона 130 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали подозреваемого. Похищенными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93