Подпольное производство, организованное злоумышленников, функционировало в квартире одного из домов на Проспекте 60-летия Октября...

«Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном производстве прекурсоров психотропного вещества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 38–летний житель столицы, подозреваемый в незаконном производстве и сбыте прекурсоров психотропного вещества. Подпольное производство, организованное им, функционировало в квартире одного из домов на Проспекте 60-летия Октября. В результате обследования помещения полицейские изъяли два ведра с неизвестным веществом, общей массой более двух килограммов. Кроме того, обнаружены и изъяты колбы, электронные весы и другие предметы, предположительно используемые при производстве веществ. Фактически проживал мужчина по другому адресу.Согласно исследованию, вещества, находящиеся в ведрах, содержат в своем составе прекурсор - 1-фенил-2-нитропропен.При досмотре автомобиля злоумышленника сотрудниками полиции обнаружены две емкости с веществом, общей массой более одного килограмма. Проведенное исследование показало, что представленные вещества также содержат в своем составе прекурсор - 1-фенил-2-нитропропен.Предварительно установлено, что мужчина приобрел прекурсоры для изготовления запрещенных веществ и их дальнейшего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по Академическому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 2 статьи 228.4 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56