Стражи порядка рассказали гостям об особенностях несения службы, показали вольеры, в которых содержатся собаки, и дрессировочную площадку, а также организовали показательное выступление с участием служебных собак...

В дни летних школьных каникул 17 детей из Центра социальной помощи «Диалог» побывали в гостях Центра кинологической службы УВД на Московском метрополитене.Сотрудники центра кинологической службы УВД на Московском метрополитене и представители общественности при Управлении внутренних дел подготовили для ребят специальную программу, чтобы они смогли понять все тонкости слаженной работы полицейского и его четвероногого напарника и в игровой форме смогли освоить профессию кинолога.Стражи порядка рассказали гостям об особенностях несения службы, показали вольеры, в которых содержатся собаки, и дрессировочную площадку, где тренируются питомцы, а также организовали показательное выступление с участием служебных собак.Ребята увлеченно принимали участие и осваивали профессию кинолога. Кого-то увлекли тонкости дрессуры служебных собак, четкость выполнения команд и синхронность действий собаки в паре с кинологом. А в ком-то открылся талант ветеринара, и послушный служебный лабрадор был не против неоднократной перевязке лапы.Маленькие гости были очень увлечены своей новой профессией и, возможно, спустя несколько лет кто-то из них вернётся сюда, в Центр, но уже в качестве настоящего специалиста.На память всем ребятам были вручены медали юного кинолога. И, конечно же, все участники сделали себе памятное фото с полицейскими и их четвероногими питомцами. В завершение мероприятия детей ждали сладкий стол с прохладительными напитками и мороженое.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене