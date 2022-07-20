Злоумышленник, действуя по отработанной схеме, делал вид, что на него совершен наезд...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по САО г. Москвы задержали подозреваемого в серии автоподстав. Как удалось установить, для реализации своего преступного умысла мужчина использовал мобильный телефон», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Как правило, злоумышленник, действуя по отработанной схеме, делал вид, что на него совершен наезд. В доказательство он демонстрировал водителям заранее разбитый телефон. Под предлогом урегулирования ситуации без вызова сотрудников полиции аферист предлагал заплатить деньги за причиненный ущерб. Потерпевшие соглашались и переводили ему на указанный банковский счет средства в размере от трех до десяти тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Академика Ильюшина на севере Москвы полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний приезжий.Установлено семь аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного, по которым дознанием ОМВД России по району Сокол г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-28