Злоумышленник приобрел у неизвестного лица крупную партию наркотического средства с целью последующего сбыта на территории столичного региона...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО задержали жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленник приобрел у неизвестного лица крупную партию наркотического средства с целью последующего сбыта на территории столичного региона.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 22-летнего подозреваемого на Свободном проспекте. При личном досмотре в его рюкзаке полицейские обнаружили и изъяли 10 больших свертков с находящимся внутри веществом неизвестного происхождения, общей массой свыше 2,5 килограммов.Проведенным исследованием части изъятого установлено, что материал в свертках содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.В результате проведенного обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли весы, изоленту и фасовочные пакеты.Следствием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкции части 5 данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73