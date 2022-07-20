Фигурант задержан. Решается вопрос об аресте.

Рецидивист из Владимирской области изнасиловал в Рязанской области 17-летнюю девушку. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.Инцидент произошёл 17 июля в Туме Клепиковского района. После совершения преступления мужчина скрылся. Личность злоумышленника установили. Им оказался 31-летний владимирец, который ранее судим за убийство.Фигурант задержан. Решается вопрос об аресте. В рамках уголовного дела назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.