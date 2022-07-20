Группа подростков устроила гонки с сотрудниками ГИБДД в деревне Демидово Гусь-Хрустального района 17 июля. Видео инцидента появилось в группе ВКонтакте «Подслушано Владимир и Владимирская

Группа подростков устроила гонки с сотрудниками ГИБДД в деревне Демидово Гусь-Хрустального района 17 июля. Видео инцидента появилось в группе ВКонтакте «Подслушано Владимир и Владимирская область». На кадрах, размещенных в сети, сотрудники полиции пытаются остановить болотоход с подростком за рулем и на пассажирских местах. Увидев работников ГИБДД, водитель вездехода сделал резкий маневр, из-за которого один из