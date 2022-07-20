Уголовное дело передано в суд.

В Гороховце за кражу пяти крышек канализационных люков задержан 32-летний нижегородец. Его поймали с поличным.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, патруль ГИБДД увидел подозрительную машину, которая ездила по ночным улицам райцентра. Автомобиль сильно просел. Полицейские поняли, что в салоне находится нечто тяжелое. Остановив машину, госавтоинспекторы обнаружили на заднем сидении пять металлических изделий.Похищенное имущество вернули владельцам. На фигуранта завели уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения.