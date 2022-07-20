Стоимость работ достигает почти 300 млн рублей.

В Гусь-Хрустальном объявили торги на строительство начальной школы на 350 мест. Объект должны сдать в 2023 году.Новое здание позволит избавиться от обучения в две смены. Стоимость работ достигает почти 300 млн рублей.Добавим, что департамент имущественных и земельных отношений повторно выходит на аукцион. На первый тендер никто не заявился. Срок окончания подачи заявок на второй - 27 июля.В учреждении предусмотрен спортивный зал, спальни, столовая, кабинеты и компьютерные классы. Для детей-инвалидов установят лифт, подъёмную платформу, а также специальные санузлы. Вход оборудуют электронной проходной.Добавим, что власти также разрабатывают проект школы в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района. Проходит оценка стоимости работ, после которой определят сроки возведения новой школы.