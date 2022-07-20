Следствием установлено, что фигурант арендовал банковские ячейки в одном из столичных банков. Находясь в хранилищах, он повреждал стенки перегородок между арендованными им и смежными сейфами...

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.Следствием установлено, что фигурант арендовал банковские ячейки в различных отделениях одного из столичных банков. Находясь в хранилищах, он повреждал стенки перегородок между арендованными им и смежными сейфами. Таким образом он незаконно получал доступ к чужому имуществу и похищал его. Мужчина пользовался тем, что в банковских помещениях он находился один и за его действиями никто не наблюдал.В мае прошлого года данным способом обвиняемый совершил три кражи на общую сумму свыше 95 миллионов рублей. По данным фактам следователями территориальных подразделений органов внутренних дел возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были соединены в одно производство», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Мужчина был объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.«Спустя несколько месяцев в результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории Смоленской области и доставлен в Москву для проведения следственных действий», - добавила Ирина Волк.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.