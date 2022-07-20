Злоумышленники получали информацию о недвижимости, владельцы которой скончались, не имея наследников...

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в отношении 14 жителей столицы возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем. Ранее им было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации доходов, приобретенных в результате совершения преступления», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Предварительно установлено, что криминальная организация действовала с 2011 по 2019 год. Злоумышленники получали информацию о недвижимости, владельцы которой скончались, не имея наследников. Фигуранты подделывали документы, на основании которых их соучастники получали право на переход права собственности. Входившая в состав сообщества помощник нотариуса беспрепятственно принимала фальсифицированные бумаги и совершала необходимые для наследования действия.«В дальнейшем полученное преступным путем имущество продавалось добросовестным приобретателям, а вырученные средства делились между участниками схемы. В некоторых случаях члены организации также получали доступ к банковским счетам умерших и похищали с них деньги. Совокупный ущерб составил более 100 млн рублей», - рассказала Ирина Волк.По данным фактам были возбуждены 34 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 174.1 УК РФ, которые в дальнейшем соединены в одно производство.Кроме того, на основании материалов ГУУР МВД России, Московского уголовного розыска и ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ. Расследование продолжается.