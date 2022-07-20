Следователями районных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ.

«Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве и районных отделов полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину. Он подозревается в серии разбойных нападений на столичные аптеки», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Предварительно установлено, что в вечернее время злоумышленник ворвался в аптечный пункт на Краснопрудной улице. Угрожая провизору предметом, похожим на огнестрельное оружие, он отобрал у нее мобильный телефон и выручку из кассы, после чего скрылся.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на территории Московской области. В ходе дальнейшего расследования у оперативников появились основания полагать, что он причастен и к другим противоправным деяниям. По аналогичному сценарию было совершены разбои в аптеках на улицах Русаковской и Большой Черкизовской», - добавила Ирина Волк.Следователями районных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают проверять его на причастность к другим преступлениям.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеокомментарий официального представителя МВД России Ирины