Мэр Москвы Сергей Собянин поручил установить 115 новых ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Это позволит увеличить количество обслуживаемых маршрутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил установить 115 новых ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Это позволит увеличить количество обслуживаемых маршрутов.В столице действует уже 202 зарядные станции. Они совместимы с электробусами всех производителей. Полная зарядка занимает не более 10 минут.Зарядные станции могут работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Установка новых станций позволит увеличить количество маршрутов, обслуживаемых электробусами.В Москве на сегодняшний день насчитывается более тысячи электробусов отечественного производства. Они работают на 77 маршрутах по всему городу. Также ведется тестирование большого электробуса вместимостью 140 человек.Москва делает ставку на электрический транспорт. За последнее время столичное предприятие смогло на 20% выпуск зарядных станций для электромобилей.На заводе "Москвич" планируется . Это будет как личный, так и городской автотранспорт – такси и каршеринг.В начале июля в Москве началась эксплуатация крупнейшего в Европе электробусного парка. Его построили рядом с деревней Красная Пахра в Троицком административном округе. Туда переведут 50% подвижного состава, обслуживающего пассажиров на присоединенных территориях.