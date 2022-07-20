Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Муроме после вмешательства прокуратуры в подвале дома устранили потоп. Подробностями поделились в пресс-службе ведомства.ООО «Союз» занимается содержанием многоэтажки на Южной-8. В ходе обследования помещений здания выяснилось, что подвал затоплен сточными водами на уровне 70 см от пола.«Действенных мер, направленных на устранение аварии, не принято», - подчеркнули в прокуратуре.Директору «управляшки», внесено представление. Затопление ликвидировано. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности - погрозили пальчиком.