Продолжается реабилитация парка Покровское-Стрешнево.

Продолжается реабилитация парка "Покровское-Стрешнево".Москва является одним из лучших городов мира по качеству и удобству жизни. Помимо всего прочего в столице преображаются парки. В них можно не только наслаждаться природой, но и с пользой проводить время как взрослым, так и детям.Заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников сообщил, что в парке "Покровское-Стрешнево" обновят детские площадки. Они органично впишутся в ландшафт, поскольку большая часть игрового оборудования выполнена из дерева. Каждая игровая зона будет оснащена таким образом, что она станет интересной детям всех возрастов.В настоящий момент на всех площадках работают специалисты, они подготавливают места к установке игрового оборудования. Позже они уложат слой безопасного покрытия. Большая детская площадка расположится в наиболее посещаемой части парка. Там сделают песочницу, установят карусели, качели и горки.В историко-культурной и природной частях "Покровского-Стрешнева" также сделают детские площадки с игровыми комплексами. В тех местах будут качели, полосы препятствий, карусели и тому подобное. По словам Мельникова, в трех зонах в эколого-просветительской части соорудят песочницу, комплексы для лазанья, преодоления препятствий и катания с горок, а еще – качалки, карусели, качели и небольшой интерактивный стенд."Отсюда можно будет “отправиться в плавание” на корабле. Все это разместится на площади более 950 квадратных метров", – отметилруководителя департамента капитального ремонта.Устройство детских площадок завершится в третьем квартале 2022-го. Ко Дню города должна закончиться реабилитация всего парка "Покровское-Стрешнево". В работах по обновлению общественного пространства принимают участие около 650 человек, задействовано 100 единиц техники. Летом парк не закрыт полностью, его большая часть доступна для гуляющих.Стоит отметить, что за последние 11 лет в Москве привели в порядок и благоустроили более 886 парковых территорий общей площадью 19,5 тысячи гектаров. Подробнее об этом "Дни.ру".