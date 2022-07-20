В черте города Покров на федеральной трассе М-7 «Волга» временно ограничили движение транспорта. На участке со 102 по 104 км федеральной трассы проезжую часть сузят до одной полосы в каждую

В черте города Покров на федеральной трассе М-7 «Волга» временно ограничили движение транспорта. На участке со 102 по 104 км федеральной трассы проезжую часть сузят до одной полосы в каждую сторону. Максимальная скорость движения – 40 км/ч. Ремонт дороги продлится до конца октября. Специалисты заменят покрытие дороги, укрепят обочины. На отдельных участках будет восстановлено земляное