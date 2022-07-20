С такой инициативой выступил Минстрой.

С такой инициативой выступил Минстрой.В России могут появиться деревянные жилые дома высотой до двенадцати этажей. С такой инициативой выступил Минстрой РФ, утвердивший план развития домостроения из дерева на следующие два года.Эксперты отмечают следующие преимущества деревянных многоэтажек:– экологичность постройки;– достаточное количество стройматериалов в России;– такие дома легче ремонтировать;– устаревшие деревянные здания в будущем будет проще разобрать и пустить на переработку.В качестве стройматериалов для многоэтажных домов называются клееный брус, CLT– и LVL-панели (перекрестно-клееная древесина и шпон).В настоящее время в Вологодской области реализуется пилотный проект, в рамках которого возводятся два деревянных здания высотой в четыре этажа. Первые жители должны получить ключи от квартир уже осенью. Документация для этих домов была создана в индивидуальном порядке. Разработка общих норм и стандартов позволит удешевить и упростить строительный процесс в будущем.Впрочем, до перехода на массовое деревянное домостроение предстоит решить ряд технических вопросов, связанных с прочностью, сейсмостойкостью, тепло– и звукоизоляцией конструкций, а также с пожарной безопасностью.