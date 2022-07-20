Судогодские пожарные вытащили из колодца собаку, которая три дня просидела там без еды. Об этом МЧС России по Владимирской области рассказали в группе ВКонтакте. Местная жительница сообщила

Судогодские пожарные вытащили из колодца собаку, которая три дня просидела там без еды. Об этом МЧС России по Владимирской области рассказали в группе ВКонтакте. Местная жительница сообщила о том, что во дворе дома пес провалился в колодец. Начальник гарнизона Сергей Евграфов вместе с пожарным Иваном Постерняком выехали на место. Там они увидели изнеможенное, голодное и