В 2022 году заявились пилоты из Москвы, Белгорода, Калуги, Переславля-Залесского и других регионов страны.

В Суздале 20 и 21 июля состоится XXI фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». Над древним городом вновь взмоют аэростаты. Воздушные шары будут стартовать с Ильинского луга.Организаторы мероприятия соберутся в пойме Каменки. Предполётный брифинг и первые запуски запланированы на 18-20 часов 20 июля. Главное, чтобы не подвела погода, ведь воздушным суднам необходим практически полный штиль. В 2022 году заявились 17 пилотов из Москвы, Белгорода, Калуги, Переславля-Залесского и других регионов страны.На второй день шары будут взлетать на рассвете и также вечером.После окончания фестиваля воздухоплаватели отправятся в Переславль-Залесский.