20 и 21 июля в Суздале пройдет XXI фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». Над древним городом будут летать воздушные шары. Если будет хорошая, безветрянная погода, то первые пробные

20 и 21 июля в Суздале пройдет XXI фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». Над древним городом будут летать воздушные шары. Если будет хорошая, безветрянная погода, то первые пробные запуски будут примерно в 18:00. Аэростаты будут стартовать с Ильинского луга. В этом году в нем примут участие 17 пилотов из разных городов. По окончанию фестиваля во