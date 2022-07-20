Профессиональные действия сотрудников оперативной группы и полицейских – кинологов позволили предотвратить срыв производственного процесса.

В письме на имя врио начальника Управления МВД России по Владимирской области руководство и работники «Владимирского хлебокомбината» выражают слова благодарности сотрудникам оперативной группы и полицейским – кинологам отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру.«Благодаря их оперативным и грамотным действиям предотвращен срыв производственного процесса», - отмечает автор письма.