В грядущий уик-энд осадков не ожидается.

В выходные во Владимирскую область вернётся жара до +30 градусов. Как сообщают синоптики, уже 22 июля температура воздуха поднимется до +26, а в субботу и воскресенье столбик термометра преодолеет отметку в +30.Метеорологи связывают потепление с приходом европейского антициклона. В грядущий уик-энд осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 749-750 мм ртутного столба. По ночам ожидается 15-17 градусов тепла. В регионе воцарится штиль.