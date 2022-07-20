В выходные Владимир посетят партнеры из Алексеевского района Республики Татарстан. Состав делегации превышает 100 человек, которые подготовили для владимирцев большой зрелищный концерт.
В Загородном парке 24 июля состоится татаро-башкирский народный праздник «Владимирский Сабантуй - 2022». Он проводится уже в 21-й раз при поддержке мэрии и коллег из Татарстана. Душой праздника станут активисты «Автономии татар Владимирской области».
В выходные Владимир посетят партнеры из Алексеевского района Республики Татарстан. Состав делегации превышает 100 человек, которые подготовили для владимирцев большой зрелищный концерт.
В программе торжеств - народная борьба на поясах «корэш», толкание гири, покорение 15-метрового столба, кулинарные мастер-классы, обучение вышивке, кожевенному и гончарному делу, урок по изготовлению курая - татарского музыкального инструмента, конкурс национальных костюмов.
Поблизости будет организована торговля одеждой и текстилем с национальным колоритом, ювелирными украшениями, сувенирами и домашней утварью, а также не обойдётся без яств.
Мероприятие пройдёт с 12 до 17 часов.
Напомним, что из-за коронавируса два последних года праздник проводили в онлайне.