В выходные Владимир посетят партнеры из Алексеевского района Республики Татарстан. Состав делегации превышает 100 человек, которые подготовили для владимирцев большой зрелищный концерт.

В Загородном парке 24 июля состоится татаро-башкирский народный праздник «Владимирский Сабантуй - 2022». Он проводится уже в 21-й раз при поддержке мэрии и коллег из Татарстана. Душой праздника станут активисты «Автономии татар Владимирской области».В выходные Владимир посетят партнеры из Алексеевского района Республики Татарстан. Состав делегации превышает 100 человек, которые подготовили для владимирцев большой зрелищный концерт.В программе торжеств - народная борьба на поясах «корэш», толкание гири, покорение 15-метрового столба, кулинарные мастер-классы, обучение вышивке, кожевенному и гончарному делу, урок по изготовлению курая - татарского музыкального инструмента, конкурс национальных костюмов.Поблизости будет организована торговля одеждой и текстилем с национальным колоритом, ювелирными украшениями, сувенирами и домашней утварью, а также не обойдётся без яств.Мероприятие пройдёт с 12 до 17 часов.Напомним, что из-за коронавируса два последних года праздник проводили в онлайне.