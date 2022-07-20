Факт нарушения миграционного законодательства был выявлен участковыми уполномоченными полиции в ходе проведения совместных с сотрудниками отдела по вопросам миграции профилактических мероприятий.
Участковыми уполномоченными полиции Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Владимиру в ходе проведения совместных с сотрудниками отдела по вопросам миграции профилактических мероприятий выявлены факты нарушения миграционного законодательства. Подозреваемый – 23-летний житель областного центра.
Установлено, что с января по июнь текущего года мужчина направлял в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранных граждан. В качестве места проживания он указывал адрес своей квартиры, однако фактически жилище мигрантам не предоставлял.
Всего злоумышленник фиктивно поставил на миграционный учёт 62 иностранных гражданина.
В настоящее время отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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