Факт нарушения миграционного законодательства был выявлен участковыми уполномоченными полиции в ходе проведения совместных с сотрудниками отдела по вопросам миграции профилактических мероприятий.

Участковыми уполномоченными полиции Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Владимиру в ходе проведения совместных с сотрудниками отдела по вопросам миграции профилактических мероприятий выявлены факты нарушения миграционного законодательства. Подозреваемый – 23-летний житель областного центра.Установлено, что с января по июнь текущего года мужчина направлял в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранных граждан. В качестве места проживания он указывал адрес своей квартиры, однако фактически жилище мигрантам не предоставлял.Всего злоумышленник фиктивно поставил на миграционный учёт 62 иностранных гражданина.В настоящее время отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.Информация размещена на портале «МВД Медиа».