Из торгового зала двое безработных фигурантов похитили новое издание коллекционных комиксов.

В конце июня в дежурную часть Управления МВД России по городу Владимиру поступило заявление от представителя одного из книжных магазинов, расположенных в областном центре, о хищении коллекционных комиксов стоимостью 5 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастны 24-летний и 21-летний безработные жители города Уфы, находившиеся на территории города Владимира проездом.Молодые люди были оперативно задержаны и дали признательные показания.Установлено, что один из приятелей является коллекционером комиксов. Денег на покупку нового издания у молодого человека не было, поэтому фигуранты решили похитить печатную продукцию. Сложив в рюкзак комиксы, сообщники скрылись из магазина и уехали на автомобиле.В настоящее время следователем следственного отдела УМВД России по городу Владимиру в отношении двоих граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Материальный ущерб подозреваемые возместили полностью. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде.