Администрация Суздальского района отреагировала на репортаж 6 канала о разрушенном храме в селе Суворотское. Богослужения тут не проходят почти сто лет. Напомним, ранее мы рассказывали, как

Администрация Суздальского района отреагировала на репортаж 6 канала о разрушенном храме в селе Суворотское. Богослужения тут не проходят почти сто лет. Напомним, ранее мы рассказывали, как жители села Суворотское своими силами пытаются восстановить церковь. Она была построена в честь святых мучеников Флора и Лавра в конце девятнадцатого века. Здание признано объектом культурного значения и находится