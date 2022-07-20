Администрация Суздальского района отреагировала на репортаж 6 канала о разрушенном храме в селе Суворотское. Богослужения тут не проходят почти сто лет. Напомним, ранее мы рассказывали, как
<a href="https://33live.ru/novosti/20-07-2022-vlasti-suzdalskogo-rajona-zayavili-chto-gotovy-pomoch-zhitelyam-sela-suvorotskoe-vosstanovit-starinnyj-xram.html" target="_blank">Власти Суздальского района заявили, что готовы помочь жителям села Суворотское восстановить старинный храм</a> - Администрация Суздальского района отреагировала на репортаж 6 канала о разрушенном храме в селе Суворотское. Богослужения тут не проходят почти сто лет. Напомним, ранее мы рассказывали, как
[url=https://33live.ru/novosti/20-07-2022-vlasti-suzdalskogo-rajona-zayavili-chto-gotovy-pomoch-zhitelyam-sela-suvorotskoe-vosstanovit-starinnyj-xram.html]Власти Суздальского района заявили, что готовы помочь жителям села Суворотское восстановить старинный храм[/url] - Администрация Суздальского района отреагировала на репортаж 6 канала о разрушенном храме в селе Суворотское. Богослужения тут не проходят почти сто лет. Напомним, ранее мы рассказывали, как