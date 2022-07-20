Сотрудники полиции и представители Юношеской автомобильной школы организовали для подростков познавательную игру и провели профилактическую беседу.

«Вместе за безопасность дорожного движения!» - под таким девизом в загородном оздоровительном лагере «Хрусталек» города Гусь-Хрустальный прошла акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Организаторами мероприятия выступили сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» вместе с гостями из города Владимира – командой Юношеской автомобильной школы.Отдыхающие в лагере дети были удивлены неожиданному и необычному визиту гостей, когда вслед за патрульным автомобилем ГИБДД на дорожке у ворот показался ярко оранжевый автомобиль Лаборатории безопасности.Для ребят помладше была организована познавательная игра, в ходе которой подростки смогли продемонстрировать свои знания по соблюдению ПДД, дорожным знакам, а также умело и ловко управляли велосипедами и самокатами. За твердые знания дорожной безопасности юные участники мероприятия получили памятные подарки.Со старшими ребятами госавтоинспекторы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пообщались на тему соблюдения дорожной безопасности. Полицейские рассказали об административной и уголовной ответственности подростков, разъяснили меры наказания за совершение самых распространенных правонарушений. Также детям напомнили о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых, о правилах поведения на улице, водоемах и о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать для своей безопасности.Госавтоинспекторы акцентировали внимание ребят на основных правилах движения для пешеходов, пассажиров и водителей, рассказали о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. Напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении на велосипеде. После чего продемонстрировали патрульный автомобиль с различными техническими устройствами.В завершении мероприятия гости лагеря ответили ребятам на все интересующие их вопросы, а также пожелали хорошего летнего отдыха, солнечной погоды и положительных эмоций.