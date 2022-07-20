Во Владимире наряде с масштабным дорожным ремонтом в 2022 году 12 пешеходным переходом оборудуют светодиодным освещением и дорожными знаками. Об этом 20 июля сообщили в мэрии. Прямо сейчас

Во Владимире наряде с масштабным дорожным ремонтом в 2022 году 12 пешеходным переходом оборудуют светодиодным освещением и дорожными знаками. Об этом 20 июля сообщили в мэрии. Прямо сейчас работы идут или начнутся в ближайшее время по следующим адресам: ул. Пугачева, 62; ул. Сперанского, 1; ул. Луначарского, 35 ул. Чайковского, 30, 38; ул. Василисина, 6, 11,