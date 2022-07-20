190 жителей города Владимира отключили от подачи электричества за неуплату. Общая сумма задолженности составила 6,8 млн рублей, сообщили в городском филиале «ЭнергосбыТ Плюс». Под отключение

190 жителей города Владимира отключили от подачи электричества за неуплату. Общая сумма задолженности составила 6,8 млн рублей, сообщили в городском филиале «ЭнергосбыТ Плюс». Под отключение попали абоненты, не оплачивающие счета более двух месяцев. Все они по правилам были уведомлены об этом за 20 дней до принудительного отключения. «Обращаем внимание клиентов, что чаще всего уведомления печатаются