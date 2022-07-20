В ходе рейда также обнаружено 56 самовольных подключений.

Во Владимире 190 квартир отключили от света из-за долгов за электричество. Об этом рассказали во Владимирском филиале «Энергосбыт Плюс».Перед превентивными мерами клиенты компании получают уведомления. Если абоненты не реагируют на предупреждение, то энергетики ограничивают подключение, либо вовсе прекращают подачу.Как уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, такие меры побудили пятерых жителей сразу же оплатить квитанции. Они перечислили более 135 тысяч рублей. В ходе рейда также обнаружено 56 самовольных подключений. За воровство электроэнергии владимирцев ждут штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.Добавим, что всего жители 33-го региона должны сбытовой компании за коммуналку 740 млн рублей.