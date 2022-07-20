Авария с участием мотоциклиста произошла во Владимире вечером 19 июля. В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка байка, сообщили в региональном ГИБДД. Происшествие случилось на

Авария с участием мотоциклиста произошла во Владимире вечером 19 июля. В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка байка, сообщили в региональном ГИБДД. Происшествие случилось на проспекте Строителей. По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки не уступил дорогу 39-летнему мотоциклисту на Suzuki, в результате чего произошло столкновение. Очевидцы говорят, мотоциклистам повезло, что они были в шлеме. С травмой