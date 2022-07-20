По результатам прокурорской проверки на руководителя ООО «ВладЗастройщик» возбудили уголовное дело за обман мэрии с расселением аварийного дома. Двухэтажный многоквартирный дом по

По результатам прокурорской проверки на руководителя ООО «ВладЗастройщик» возбудили уголовное дело за обман мэрии с расселением аварийного дома. Двухэтажный многоквартирный дом по ул.Крупской, 1/70 во Владимире был признан аварийным и подлежащим сносу. В 2015 года мэрия заключила с компанией-застройщиком договор о развитии территории квартала, по которому компания обязалась создать или приобрести, а также передать в