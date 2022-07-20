Размер ущерба составил 15 млн рублей.

Во Владимире на обманувшего мэрию застройщика завели уголовное дело. Об этом рассказали в прокуратуре.Горадминистрация признала аварийным двухэтажный многоквартирный дом. Для расселения жильцов власти заключили договор с «ВладЗастройщик», по которому компания обязалась передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения. Ожидалось, что в них заселят владимирцев, живущих в ветхом жилье.Однако стройфирма не выполнила свои обязательства. Более того, подлежащие передаче квартиры она продала третьим лицам. Размер ущерба составил 15 млн рублей.В итоге на организацию завели уголовное дело. Ход расследования контролируется горпрокуратурой. История тянется с 2015 года.