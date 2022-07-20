Размер ущерба составил 15 млн рублей.
Во Владимире на обманувшего мэрию застройщика завели уголовное дело. Об этом рассказали в прокуратуре.
Горадминистрация признала аварийным двухэтажный многоквартирный дом. Для расселения жильцов власти заключили договор с «ВладЗастройщик», по которому компания обязалась передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения. Ожидалось, что в них заселят владимирцев, живущих в ветхом жилье.
Однако стройфирма не выполнила свои обязательства. Более того, подлежащие передаче квартиры она продала третьим лицам. Размер ущерба составил 15 млн рублей.
В итоге на организацию завели уголовное дело. Ход расследования контролируется горпрокуратурой. История тянется с 2015 года.