Во Владимире 20 июля произошла авария с участием автобуса, двух грузовых машин и легковой иномарки. В ДТП пострадали шесть человек. Авария случилось около 10:00. По предварительной информации

Во Владимире 20 июля произошла авария с участием автобуса, двух грузовых машин и легковой иномарки. В ДТП пострадали шесть человек. Авария случилось около 10:00. По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, 35-летний водитель автобуса «Мерседес», двигаясь в сторону улицы Верхняя Дуброва, столкнулся с автомобилем «ГАЗ», за рулем которого был 34-летний водитель. После чего грузовой