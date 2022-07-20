Четверо потерпевших, поверивших словам беспринципных мошенников, лишились своих сбережений на общую сумму свыше 1 млн 500 тысяч рублей.

Следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий следственного управления УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении пожилых граждан.В ходе предварительного следствия установлено, что летом 2021 года 40-летний гражданин иностранного государства, выполняя в преступной мошеннической схеме роль курьера, обманным путем завладел деньгами пенсионеров в общей сумме более 1 500 000 рублей.Во всех случаях злоумышленники разыгрывали один и тот же «сценарий», согласно которому на телефон потенциальным «жертвам» поступали звонки якобы от сотрудников правоохранительных структур с сообщением о задержании их родственников за совершение ДТП со смертельным исходом.Взволнованные такими звонками пенсионеры, поверив словам беспринципных аферистов, собирали необходимую сумму и передавали деньги водителям такси, приезжавшим по заказам, оформленным мошенниками через приложение.Ничего не подозревающий водитель впоследствии доставлял пакет на указанный адрес. Там его и забирал обвиняемый. В дальнейшем, оставляя себе процент от суммы, мужчина, пошагово выполняя заданный алгоритм действий, переводил наличность на обозначенные счета.По такой схеме фигурант завладел деньгами в сумме 900 000 рублей, принадлежащими 64-летней и 78-летней жительницам города Владимира. Также следователями собрана доказательственная база причастности обвиняемого к совершению еще двух аналогичных преступлений в Тульской области. Там курьер похитил у пенсионеров около 700 000 рублей.Мужчина был задержан в результате проведенных оперативных и технических мероприятий во время очередной передачи ему денежных средств потерпевшей. Полицейские предотвратили возможное мошенничество на сумму 500 000 рублей.В ходе обыска съемной квартиры, где проживал фигурант, оперативники изъяли в общей сложности полмиллиона рублей похищенных денег. Денежные средства, хранившиеся на его счетах, арестованы.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.