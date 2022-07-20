Торжественная церемония состоялась в администрации Гусь-Хрустального.

Беженцы из ДНР принесли присягу гражданина Российской Федерации и получили новые паспорта. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Торжественная церемония состоялась в администрации Гусь-Хрустального. Переселенцы получили новые документы из рук сотрудников МВД.«С этим событием их поздравили представители районной администрации и Совета народных депутатов», - уточнили в полиции.Жители ЛДНР рассказали, что быть полноправными гражданином России - честь и большая ответственность перед обществом.