Бывшие жители ДНР в торжественной обстановке принесли Присягу гражданина Российской Федерации и получили документы, удостоверяющие личность.

Бывшие жители ДНР в торжественной обстановке принесли Присягу гражданина Российской Федерации и получили документы, удостоверяющие личность.В администрации города Гусь-Хрустального Владимирской области прошла торжественная церемония вручения российских паспортов гражданам, прибывшим из Донецкой народной республики.Вручение главного российского документа, удостоверяющего личность, провели уполномоченные должностные лица МО МВД России «Гусь-Хрустальный».Предваряла получение паспорта церемония принятия Присяги гражданина Российской Федерации. Важность этой процедуры отметил в своем выступлении начальник районного Отдела полиции, ведь в своей клятве гражданин даёт обещание жить по законам Российской Федерации, чтить культуру и традиции страны.С этим знаковым событием наших сограждан также поздравили представители районной администрации и Совета народных депутатов.Участники церемонии, получившие документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, рассказали, что быть полноправными гражданином Российской Федерации - не только честь, но и огромная ответственность перед обществом и самим собой.