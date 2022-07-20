С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152556 владимирцев.

Во Владимирской области на 20 июля выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё по два жителя подхватили опасный вирус в Ковровском и Собинском, 3 - в Кольчугинском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Юрьев-Польском и Камешковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152556 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41501 заболевший во Владимире, 17983 - в Ковровском районе и 16837 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.