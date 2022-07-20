Решается вопрос о привлечении лихачей к ответственности.

Во Владимирской области завели дело на подростков, которые скрылись от сотрудников ГИБДД на болотоходе. Официальную позицию об инциденте озвучила пресс-служба регионального УМВД.Накануне в интернете появилось видео, на котором полицейские пытаются остановить транспортное средство с группой находящихся на нём ребят. Случай произошел вечером 17 июля в деревне Демидово Гусь-Хрустального района.«Водитель, увидев инспекторов ГИБДД, совершил несколько резких маневров, а затем, проигнорировав требование об остановке, скрылся в лесу», - уточнили в МВД.Вскоре личности гонщика и его несовершеннолетних друзей были установлены. Назначено административное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении 16-летнего лихача, находившегося за рулём, к ответственности.В полиции добавили, что никто из подростков за медицинской помощью не обращался.