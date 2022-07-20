ВТБ Лизинг совместно с АО «Электронный паспорт» реализовал пилотный проект по развитию интеграции внутренних систем лизинговых компаний с системой электронных паспортов транспортных ..

ВТБ Лизинг совместно с АО «Электронный паспорт» реализовал пилотный проект по развитию интеграции внутренних систем лизинговых компаний с системой электронных паспортов транспортных средств (СЭП). В работу ВТБ Лизинг внедрен новый сервис, который позволяет получать полные данные из систем электронных паспортов транспортных средств еще до формирования и подписания договорной документации, а значит минимизировать количество возможных ошибок.Благодаря развитию интеграции с СЭП у ВТБ Лизинг появилась возможность получать информацию о технических характеристиках транспортных средств еще до этапа подготовки документов. Это позволяет сразу корректно формировать всю договорную базу, исключая тем самым переподписание документов или заключение дополнительных соглашений из-за неправильных данных, а также возможные проблемы при регистрации машин в ГИБДД. Доработка помогает дополнительно оцифровать бизнес-процессы и минимизировать риски разрывов данных по НДС.«Мы продолжаем поддерживать законодательную инициативу по переходу на электронные паспорта транспортных средств и принимаем участие в рыночной активности по улучшению процесса работы с ними. ВТБ Лизинг возглавляет соответствующее направление в Объединенной лизинговой ассоциации, а также прикладывает все возможные усилия по поддержанию цепочки собственников в СЭП. Для нас важно быть не только надежным, но и технологичным партнером для наших клиентов, поэтому компания активно переводит процессы в электронную среду, интегрируя их с национальными сервисами для быстрого и максимально точного обмена информацией. Улучшения в интеграции с системой электронных паспортов транспортных средств позитивно скажутся на качестве обслуживания клиентов, они позволят избавиться от ошибок в документах, а значит сэкономить время и усилия клиентов на их устранение», - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Сергей Клюшников.С 1 ноября 2020 г. все новые транспортные средства на территории ЕАЭС выпускаются только с электронными паспортами. В июне 2020 г. ВТБ Лизинг первым на лизинговом рынке внедрил полноценную интеграцию внутренней CRM с системой электронных паспортов транспортных средств. В компании был автоматизирован процесс перехода права собственности от поставщика к лизинговой компании, а в момент окончания договора лизинга - к клиенту или третьему лицу: подтверждение прав собственности происходит в автоматическом режиме через CRM. На стороне ВТБ Лизинг дополнительно реализована сверка данных с данными в СЭП для корректного оформления документации на транспортное средство. Благодаря этому техническому решению процесс оформления перехода права собственности в СЭП стал проходить в 8-9 раз быстрее.